"Je suis un élève à problèmes", un roman pour les parents et les professionnels de l'éducation

"Je suis un élève à problèmes", c'est le titre d'un nouveau livre pédagogique paru à quelques jours de la rentrée, aux Editions Memory. Il s'adresse aux parents et aux professionnels de l'enseignement et de l'éducation.

Un livre pédagogique qui retrace l'histoire de Jérôme, le père de Maxence, qui se rend compte que son fils a des difficultés scolaires, tout comme lui à son âge. On peut donc suivre ces personnages tout au long d'une année scolaire, mais aussi avec les points de vue de logopèdes et de psychologues.

L'ouvrage présente trois narrateurs différents. "Le livre est à triple narration. Tout d'abord, il y a celle que Jérôme, le héros, fait, explique Jean-Marc Loutsch, l'un des auteurs. Il raconte son point de vue, sa vision de la situation, comment lui vit à l'école. Ensuite, il y a le point de vue de la logopède, Myrtille. Et puis, celle de la psychologue de Jérôme (…) Il y a donc tout un travail d'équipe réalisé autour de Jérôme. Et on retrouve ce travail dans la narration également (…) C'est un roman, un récit de vie dans lequel on fait référence à des théories. On les voit se dérouler mais ce n'est pas un livre technique."