"Je gardais les fenêtres ouvertes jour et nuit pour entendre couler la rivière"

Les habitants de Thon Samson n’en croient pas leurs yeux. Ce vendredi matin, la charmante petite vallée de l’affluent de la Meuse ressemble à une immense décharge à ciel ouvert. La crue de la rivière a retourné les voitures, emporté des caravanes, éventré des citernes à mazout et dévasté l’intérieur de dizaines de maisons. Avec Rochefort, c’est le point noir des inondations en province de Namur.

Pour David et Isabelle, c’est une énorme désillusion. "Nous avons emménagé il y a deux mois à peine. Mon mari a travaillé trois ans pour rénover cet ancien moulin. La rivière m’apaisait. Je gardais les fenêtres ouvertes jour et nuit pour l’entendre couler. Désormais, elle va m’angoisser…"

Malgré le terrible coup du sort, David refuse de se laisser abattre : "On n’a pas le choix, il faut avancer, on va tout remettre en état. C’était la crue du siècle. On est tranquille pour 100 ans."