Jambes: une crèche accusée de pratiques pédagogiques «inacceptables » ferme brutalement

La fermeture d'une crèche à Jambes suscite l'émoi des parents. Officiellement, elle ferme pour des raisons d'assurance. Mais cette crèche faisait l'objet d'une surveillance de l'ONE suite à la plainte d'un parent.

La crèche jamboise semble fermer du jour au lendemain sans que les parents n'aient eu le temps de se retourner pour trouver une nouvelle place d'accueil à leur enfant. Il semble que l'Office de la Naissance et de l'Enfance a constaté des fautes pédagogiques et demandé aux responsables de la crèche de prendre des mesures pour améliorer la prise en charge des enfants. Crier sur des enfants, les priver de goûter quand il ne sont pas sages, des pratiques imputées à la directrice et surtout des pratiques pédagogiques inacceptables pour l'ONE. Pourtant elles étaient courantes dans la crèche de la Fée Bébibulle. Il y a quelques semaines, l'Office national de l'enfance a même invité les responsables de la crèche à revoir leurs pratiques suite à une plainte de parents: « Il faut parler à un enfant, être en relation avec lui... le regard porté sur l'enfant... Ce sont des choses que les professionnels ont appris et doivent mettre en pratique. Ça ne sert à rien de crier sur un enfant, ce n'est pas acceptable», explique Kamal Azzouz, coordinateur de l'ONE.

Pas de maltraitance mais la crèche ferme

Pour autant, l'ONE n'a pas constaté de faits de maltraitance et donc n'a pas exigé la fermeture de la crèche. La décision de fermer la crèche vient de la direction de l'asbl. Une décision brutale, sans préavis: »Jeudi on reçoit un mail expliquant que pour des raisons d'assurance, la crèche ferme. Le lendemain matin il y a juste un mot sur la porte expliquant qu'elle est bien fermée depuis le 17 mai », explique Elodie Goffin, maman d'un des enfants qui fréquentait encore la crèche la semaine dernière.

Une vingtaine de familles se retrouvent du jour au lendemain sans solution d'accueil pour leur enfant. Mais les parents sont surtout inquiets des faits reprochés aux responsables de la crèche et demandent davantage de clarté à l'ONE.