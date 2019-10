Jambes: l'école communale de Basse-Enhaive sera démolie puis reconstruite

C'est effectivement l'option choisie par la Ville de Namur. C'est l'option la moins onéreuse. En attendant, des containers préfabriqués vont être installés.

Souvenez-vous : à la rentrée de septembre, les élèves n'avaient pu regagner leurs classes et avaient dû être dispatchés dans les implantations d'Heuvy et d'Erpent. Un champignon proche de la mérule s'était développé dans les toitures des bâtiments.

Une réunion d'information pour les parents s'est tenue mardi soir en présence d'un pneumologue pédiatrique. Le médecin a rappelé que la décision de fermer l'établissement était une bonne décision. A cause de la présence du champignon et de l'humidité des lieux, les enfants auraient pu être plus particulièrement exposés à certaines maladies respiratoires comme une bronchite ou une bronchiolite.

Une information donnée par nos confrères de l'Avenir.