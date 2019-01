Jacques Hardy, l'une des figures emblématiques de la FGTB, est décédé

Jacques Hardy est décédé ce vendredi à l’hôpital Marie Curie de Charleroi. Victime d’une hémorragie cérébrale, il y avait été transporté ce mardi 15 janvier dans un état quasi désespéré. L’ancien permanent SETCa et président de la FGTB namuroise avait 80 ans. C’est une des figures les plus marquantes du syndicalisme qui disparaît.

Dans les années 70 et 80, on ne voyait que lui. Il était de toutes les luttes et les menait de façon percutante : Donnay à Couvin, la sidérurgie à Athus, Materne ou Kraft à Namur, l’occupation de l’Ambassade du Grand-Duché à Bruxelles, de la Générale de Banque à Arlon ou du siège de Saint-Gobain à Paris.