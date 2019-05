« J’habite la cité et oui, la politique m’intéresse. J’en ai marre des clichés »

Ils ont tout juste 18 ans, et c’est à l’Allée des Oiseaux, à Mons, ou la Cité du Festinoy de Ghlin que nous les avons rencontrés. Pour eux, ces élections seront une grande première. Sont-ils motivés à l’idée d’aller voter ? Se sont-ils un peu renseignés sur les partis, les candidats ? Qu’attendent-ils des politiques ? Ils se sont confiés à notre micro.

A l'Allée des Oiseaux, au-dessus de la maison de quartier, on s'entraîne dur. Trois fois par semaine, les cours de boxe font le plein. Aliou fait partie des jeunes très prometteurs. Entre deux « droites », il nous parle des élections du 26 mai. « Honnêtement ouais ça me motive. En cours de géo, on voit la politique. On a parlé ce matin de la commission européenne. Je vais peut-être me diriger vers les sciences politiques ». L'an prochain, il sera beaucoup plus livré à lui-même, « je serai plus indépendant, je devrai m'informer, suivre l'actualité ». Quels sont les thèmes qui l'intéressent ? « Déjà l'écologie, parce que notre monde est en train de se dégrader, notre monde est en train de tomber, on tue la planète. Puis l'éducation. J'ai appris qu'on était un des derniers pays dans les classements, on devrait faire quelque chose pour relever le niveau ».

Et puis il y a ce sujet qui nous surprend. « Les pensions, j'en parle parfois avec mes parents. Les gens travaillent de plus en plus tard, ils ont du mal avec leurs pensions. J'ai appris que dans certains pays ils gardent les impôts pour payer les pensions. Ça m'intéresse ». Il aimerait qu'on « arrête » avec certains clichés, sur les cités, ou la boxe. « Ce n'est pas parce qu'on fait de la boxe qu'on est des brutes, on ne fait pas que frapper sur les gens. Il y a de la diversité ».

Junior habite une autre cité, à Ghlin. Il a fêté son anniversaire il y a quelques mois, le passage dans l'isoloir sera donc aussi une découverte. Il a plutôt hâte. « Ouais, j'ai plutôt envie ! Pour faire bouger les choses, pour les jeunes et au niveau de la ville. Regardez à Mons, la gare : toujours pas finie. C'est pas plaisant à voir ! Les jeunes ils voudraient qu'on les écoute plus, qu'on leur propose plus de choses, plus d'activités » A qui donnera-t-il sa voix ? « Je ne sais pas encore, mais j'ai des préférences, des partis… Je me suis un peu renseigné ». Pas en lisant les programmes, tout de même, on sent que c'est rébarbatif pour les jeunes que nous croisons. « Je me suis renseigné via le bouche-à-oreille, les échos… Je vais continuer à chercher des infos, pour savoir quel candidat choisir ».

De son côté, Julian sait où il doit aller voter dimanche. L'adresse du bureau de vote, les heures. Il ira, mais son implication s'arrête là. « La politique, ça ne m'intéresse pas vraiment. Le vote est obligatoire, j'irai. Mais je pense voter blanc. Vu que je connais personne, c'est mieux de voter blanc que de donner ma voix à un inconnu. Si je vais voter, c'est pas obligation. ». Obligation et presque « hérédité ». « Ben oui. Toute ma famille fait comme ça. Personne ne s'intéresse à la politique ». Et que faudrait-il pour éveiller son intérêt ? «…… Bonne question… Peut-être plus sensibiliser les jeunes ? On est un peu largué ». Les programmes diffusés en radio ou télé ne le touchent pas, « je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas vraiment la télé ». Et sur les réseaux sociaux, « je ne vois rien passer en rapport avec la politique ». En discutant plus longuement, apparaît un élément de réponse quant à son dégoût de la politique. « Chaque fois qu'on a fait des demandes pour avoir un petit plus à la cité, ça n'a pas été pris en compte. Soit on ne nous écoute pas, soit on rejette nos propositions, à nous les jeunes. Alors j'y crois plus vraiment ».