Ixelles va rendre hommage à la cinéaste Agnès Varda

Une des salles du cinéma Flagey pourrait être rebaptisée salle "Agnès Varda". Ixelles veut rendre hommage à la cinéaste de la Nouvelle vague née dans la commune en 1928 et décédée la semaine dernière. Le collège ixellois souhaite aussi donner son nom un endroit symbolique en lien avec sa passion pour la nature et les potagers. La décision est attendue en fin de matinée.

Photographe, et plasticienne, Agnès Varda était venue présenter une exposition de photos et documents personnels liés à Ixelles, commune où elle était née, et qu’elle avait dû quitter avec ses parents en 1940. Ecoutez-la évoquer ses souvenirs au micro Nicole Debarre