Ixelles va ouvrir une antenne de vaccination pendant trois mois

La commune d’Ixelles accueillera sur son territoire dès ce mois de novembre et pendant trois mois, une antenne de vaccination. Celle-ci sera située au sein de son centre de santé, rue de la Crèche numéro 6. Elle ouvrira les mercredis, jeudis et samedis et administrera le vaccin Pfizer. C’est ce qu’a annoncé récemment le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal, en réponse à une interpellation de la conseillère Anne-Rosine Delbart (DéFI).

Actuellement, 63% de la population ixelloise est entièrement vaccinée. Dans le détail, on dénombre 72% de vaccinés parmi les plus de 18 ans, 45% chez les moins de 45 ans et 81% chez les plus de 45 ans.

"Nous sommes au-dessus de la moyenne régionale, ces chiffres restent trop bas par rapport aux objectifs attendus", ajoutent les autorités qui pointent les quartiers où les besoins de sensibilisation à la vaccination sont importants. "Sur bases des quartiers et secteurs statistiques élaborés par le monitoring de l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse, les quartiers présentant les plus forts besoins de sensibilisation à la vaccination sont Matonge (secteurs statistiques Londres et Cocq), Flagey (ensemble du quartier), Université (Eté, Université, St-Adrien)" ainsi que les secteurs plus isolés Gray, Macau, Hôpital, Prévôt, Saint-Georges.

Plafond du vaccin Johnson & Johnson

Rappelons que la commune d’Ixelles a été une des premières en Région bruxelloise à accueillir cet été un vaccibus de la Cocom (la Commission communautaire commune en charge de la politique de santé à Bruxelles) : c’était en août. "Cette présence de terrain s’est faite en étroite collaboration avec les services communaux afin de localiser les endroits les plus adaptés tant en termes de besoins qu’en terme de visibilité et d’accessibilité : place Flagey, où le vacci-bus est encore présent les vendredis et samedi, mais également square Reine Astrid, place Fernand Coq, square du Bastion, ainsi qu’à l’ULB à qui nous avons proposé une collaboration en attendant l’installation la mise en place de leur antenne de vaccination avenue Héger."

Le centre de vaccination qui ouvrira dès la semaine prochaine proposera des injections Pfizer, on l’a dit. "Nous nous sommes rendus compte après un succès important lors de l’implantation du vaccibus, qui administrait le vaccin Johnson, que nous avions atteint un plafond par rapport à celles et ceux qui souhaitaient recevoir ce vaccin."