Ixelles: une nouvelle caserne de pompier à Delta

Une nouvelle caserne de pompier va être construite à Bruxelles. Plus précisément à côté de l’actuelle caserne Delta à Ixelles. La Région Bruxelloise et Beliris ont introduit une demande de permis d’urbanisme.

Le bâtiment actuel, construit en 1980, est jugé trop petit, trop énergivore et ne correspond plus aux besoins des pompiers. "Dans ce quartier en évolution, la nouvelle caserne vient renforcer la sécurité incendie et le service médical urgent de la zone. Les pompiers seront aussi ravis de profiter d’une installation à la pointe de la technologie qui respecte leurs besoins, tant pour les interventions que les gardes" se réjouit Karine Lalieux, Ministre fédérale en charge de Beliris.

Le futur bâtiment devrait être 3 fois plus grand que l’actuel avec une superficie de 2700 m2. Le projet prend en compte tant les exigences techniques d’optimisation des départs en intervention que le bien-être des équipes qui vivent dans la caserne. Un élément notable du projet est la mise en place de deux circuits spécifiques pour les retours de missions : un pour la décontamination après incendie et un autre pour la désinfection des équipes et du matériel d’aide médicale urgente. "Ce projet trouve le juste équilibre entre le confort des équipes, l’efficacité de leur travail et la facilité d’entretien. C’est aussi un engagement environnemental de la part des Pompiers de Bruxelles. Le bâtiment répondra aux exigences de construction durable et sera beaucoup moins énergivore" explique Pierre Menu, Commandant en second des Pompiers de Bruxelles.

Le calendrier du projet, mené en collaboration entre Beliris et le SIAMU, estime la réception du permis en 2021 et le début des travaux pour l’année 2022.