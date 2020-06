Ixelles : une fresque murale rend hommage au personnel soignant

Une fresque impressionnante est peinte sous les fenêtres de l'hôpital d'Etterbeek-Ixelles, afin de remercier le personnel hospitalier de sa mobilisation pendant la crise. C'est une initiative d'un collectif d'artistes soutenu par la commune et par différents sponsors. La fresque est apposée sur un mur d'un immeuble désaffecté du CPAS.

"J'avais envie que les couleurs rappellent le personnel hospitalier, les blouses! Puis pas seulement les médecins ou les infirmiers, mais gens qui nettoient, font la sécurité, que tous soient représentés" explique Amandine Lesay, peintre et street artiste.

"S'il faut le faire, je le referais volontiers!"

Dans le quartier, le projet séduit les passants et touche le personnel soignant. Martine a travaillé pendant 3 mois dans une des 2 unités Covid-19 de l'hôpital d'Etterbeek-Ixelles. Cette infirmière y a vécu des moments particulièrement forts : "Malgré l'âge que j'ai, j'ai apprécié. J'aurais été triste de ne pas pouvoir y contribuer! S'il faut le faire, je le referais volontiers!"

Pourtant le coronavirus a emporté de nombreux collègues auxquels les artistes rendent hommage! Sur la façade, des ballons en souvenir d'un vrai lâcher de ballons la semaine dernière suite au décès d'une infirmière. "En discutant avec le personnel, ballons serait meilleure façon de lui rendre hommage, et un peu du coup à tous les autres qui ont été victimes du Covid-19", poursuit Amandine Lesay.

Ces superhéros ont été applaudis tous les soirs pendant de nombreuses semaines. Mais ils sont aujourd'hui à bout et redoutent une deuxième vague.

"Après 3 mois de Covid-19 on est fatigué!"

"On voit les gens se baladent, attroupements... Encore du travail, mais après 3 mois de Covid-19 on est fatigué! On aimerait se reposer que les gens fassent attention et porter leur masque, ça nous ferait encore plus plaisir", explique une autre infirmière.

Les soignants honorés par cette fresque gigantesque espèrent qu'elle rappellera au grand public et au monde politique le rôle fondamental qu'ils exercent au quotidien.