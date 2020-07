Ixelles : un bar à chicha fermé par la police pour non-respect des "mesures Covid"

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a fait fermer un bar à chicha sur le territoire de la commune d’Ixelles, pour non-respect des mesures liées à la pandémie de Covid-19, a-t-elle indiqué samedi. La police s’est rendue sur les lieux samedi vers 02h30 du matin, suite à des plaintes de riverains, et a découvert que le bar, en apparence fermé, rassemblait des personnes sans respecter les règles.

"Nous avons établi un procès-verbal pour non-respect des "mesures Covid". L’heure de fermeture n’a pas été respectée et la distanciation physique entre les clients ne l’était pas non plus", a expliqué samedi à Belga Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

"Ce n’est pas la première fois que nos services ont dû intervenir à cet endroit. C’est suite à des plaintes de riverains pour des nuisances que nous sommes à nouveau intervenus dans la nuit de vendredi à samedi. Le bar était en apparence fermé, mais il y avait bien des gens à l’intérieur, au-delà des heures d’ouverture autorisées, et sans respecter les distances de sécurité entre eux", a-t-elle précisé.

Le 19 juillet dernier, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a également fait fermer deux autres établissements horeca, l’un à Bruxelles et l’autre à Laeken, qui ne respectaient pas les mesures destinées à ralentir la propagation du virus.