Ixelles : expulsion et perquisition dans un squat abritant des personnes sans-papiers

La police de Bruxelles-Ixelles a assisté mardi un huissier de justice pour faire appliquer une décision d'expulsion visant un squat situé rue Malibran à Ixelles. Sur les 25 personnes présentes qui ont été expulsées, 11 ont fait l'objet d'une notice du chef de séjour illégal, qui se sont soldées par 4 ordres de quitter le territoire, 5 relaxes, un placement en centre fermé et une exécution d'un ordre de capture avec transfert à la prison de Saint-Gilles. De plus, 7 occupants ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire pour vols de vélos, possession d'armes prohibées et un fait de recel, mais 6 ont bénéficié d'une relaxe après audition, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.

La police a été appelée à plusieurs reprises pour des plaintes pour tapage nocturne et diurne à l'adresse.

L'expulsion demandée à la justice par le propriétaire a été menée en collaboration avec l'Office des étrangers.

Une perquisition a de plus été mandatée par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles en raison de la suspicion de faits de nature judiciaire imputables à plusieurs des personnes occupant illégalement le bâtiment.

Le propriétaire du bien squatté a fait clôturer le site par un professionnel.