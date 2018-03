Ixelles: circuler à vélo avenue de la Toison d'Or est moins dangereux

Ce vendredi matin, une bonne surprise attendait les cyclistes circulant sur l'avenue de la Toison d’Or à Ixelles: des blocs de bétons et des bacs de plantation ont fait leur apparition au niveau du cinéma et protègent désormais la piste cyclable du trafic automobile.

Cette nouvelle réjouit le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) : "Les blocs empêchent le stationnement de véhicules sur tout un tronçon de piste cyclable, mais ils offrent également une bonne protection par rapport au trafic important qui circule sur l’avenue. Pour les cyclistes, c’est nettement plus confortable. C’est une bonne façon d’assurer à court terme plus de sécurité pour les cyclistes, sans attendre le réaménagement complet de ce tronçon de la petite ceinture, qui n’interviendra pas avant un certain temps. C’est donc le genre d’initiative qu’on espère voir se reproduire sur d’autres axes en Région bruxelloise."