Ixelles : arrestation de deux suspects pour le saccage de vitrines après le rassemblement contre le racisme

La police a arrêté, vendredi vers 21h00, deux jeunes pour la destruction de deux vitrines de magasins en marge de la manifestation Black Lives Matter (BLM) du dimanche 7 juin, a indiqué le parquet de Bruxelles mardi après-midi. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt. Le préjudice total conjoint de leurs saccages est estimé à 60.000 euros.

Ils ont été arrêtés pour avoir détruit les vitrines d'une bijouterie et d'un magasin de cosmétiques sur la chaussée d'Ixelles. Leur implication a été mise en cause grâce à des images des pillages. Les deux individus ont reconnu les faits à leur charge.

A.D., 20 ans, un étudiant résidant à Molenbeek-Saint-Jean, a, de plus, participé à allumer sur la voie publique un feu destiné à servir de barrage entre les policiers cherchant à mettre fin aux débordements et les casseurs qui incendiaient la façade du magasin de cosmétiques. Il a été inculpé comme auteur ou coauteur d'incendie par communication à propriété immobilière d'autrui et vol commis avec violences ou menaces, en bande. Il était déjà connu des services de police pour rébellion, détention de stupéfiants et deux infractions aux mesures Covid.

A.J. 22 ans, un jeune émergeant au CPAS et résidant dans le centre de Bruxelles, a été inculpé comme auteur ou coauteur de vol commis avec violences ou menaces, commis en bande. Il était déjà connu des services de police pour vol simple, deux vols avec violences ainsi que deux faits d'escroquerie.

Une septantaine de photos et vidéos envoyées par des citoyens

La Task force judiciaire de la zone de police Bruxelles-Ixelles poursuit son travail d'identification. Une septantaine de citoyens lui ont transmis des photos et vidéos des pillages.

La police a pu arrêter administrativement 239 personnes lors de la manifestation. L'une d'entre elles a rapidement fait l'objet d'une arrestation judiciaire et a reçu une citation directe du parquet de Bruxelles. Cette personne devra comparaître le 7 août prochain devant le tribunal correctionnel pour vol avec effraction.

Une jeune fille de 17 ans a, par la suite, été privée de liberté pour un vol avec effraction dans le food corner de la chaussée d'Ixelles. L'intéressée a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition. Le juge de la jeunesse a décidé de la libérer après audition et de lui imposer des travaux d'intérêt général.