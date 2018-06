Ixelles: aller admirer un tableau ou une sculpture chez un habitant plutôt qu'au musée

Une expérience pour le moins étonnante était proposée ce weekend à Ixelles. Son nom : "Musée comme chez soi", avec le musée d'Ixelles actuellement fermé qui prête des œuvres pour les faire voir chez des habitants.

Nous avons rencontré Liesbeth Thabet, qui proposait chez elle l'œuvre "Le saltimbanque" de Félicien Rops.

"C’est le musée d’Ixelles qui a fait la proposition, en tant que voisin proche. Alors, une œuvre d’art chez soi… au début, j’étais sceptique. Notamment autour de la question de la sécurité. Et puis, je suis rentrée dans le jeu. On a discuté avec le musée. De leur côté, ils ont trouvé que l’endroit s’y prêtait bien. Lorsqu’ils ont ouvert leur catalogue d’œuvres, j’ai immédiatement repéré le Félicien Rops. J’avais aussi vu un Toulouse-Lautrec qui me plaisait bien. Mais j’ai finalement choisi le premier, car il me rappelait mon mari, absent actuellement."

L'opération sera renouvelée en décembre dans un autre quartier ixellois. Avis aux amateurs.