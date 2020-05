"Ivre", en uniforme et armé dans un café : un policier bruxellois renvoyé obtient gain de cause au Conseil d'Etat

L’enquête démarre et se fonde sur des auditions des personnes présentes sur place. Extrait de l’une d’entre elles : "Cet inspecteur était somnolent, légèrement agressif, couleur pâle du visage et tendu, avait une odeur moyennement prononcée d’alcool […] Il réclamait de l’alcool, il a pris son verre de bière devant lui pour en boire à nouveau, j’ai pris ce verre de bière de sa main et l’ai empêché de boire."

La zone de Bruxelles-Ixelles, dont dépendent les trois policiers réagit fermement dans la DH : "Si les faits venaient à s’avérer, ce que la suite de l’enquête devra déterminer, les mesures nécessaires seront prises. En effet, jamais nous ne tolérerons au sein de notre corps de police des comportements inadéquats et encore moins quand ceux-ci mettent en péril la bonne exécution des devoirs et missions qu’il nous incombe de relever de façon entière et responsable."

L’affaire avait fait grand bruit à l’époque. En janvier 2017, trois policiers en service, armés et en uniforme sont interpellés, "en état d’ébriété " , par des collègues au "Black Horse", un café de la chaussée de Louvain à Schaerbeek. Après avoir été renvoyé par sa hiérarchie, la zone de police Bruxelles-Ixelles, l’un d’entre ces policiers vient d’obtenir gain de cause auprès de Conseil d’Etat.

Dans une autre : "À cette table se trouvaient huit verres à bière vides. (L’inspecteur) a encore tenté de vider sa bière, mais M. lui a demandé d’arrêter. Je confirme formellement que tous les ingrédients étaient présents pour constater un état d’ivresse publique pour tous les trois."

Un troisième : “Nous avons en effet été appelés par notre dispatching local pour quatre collègues qui se trouvaient dans un café. Ceux-ci étaient sous l’influence de l’alcool et en uniforme complet."

La messe est dite et la décision tombe : les trois policiers sont renvoyés. Ils se tournent vers le Conseil d’Etat.

Pas de test d’haleine

Mais les témoignages ne prouvent rien, dit l’inspecteur qui vient d’obtenir gain de cause. Trois collègues ? Quatre collègues ? Des verres vides mais que contenaient-ils ? De plus, dit le Conseil d’Etat, l’inspecteur "fait valoir qu’il n’a aucunement avoué les faits qui lui sont reprochés et qu’au contraire, il les conteste encore avec la plus grande fermeté. Il relève que bien que l’ivresse publique constitue une infraction pénale, il n’a été ni poursuivi ni, a fortiori, condamné pour cette infraction et demeure donc innocent sur le plan pénal de sorte que l’autorité ne pouvait s’autoriser d’une quelconque infraction pénale en l’espèce."

L’autorité disciplinaire s’appuie "exclusivement sur le témoignage de policiers et n’a pas mis en œuvre la procédure prévue", à savoir un test d’haleine. L’inspecteur souligne en outre "avoir bel et bien sollicité de pouvoir subir un test / une analyse d’haleine, et que le bénéfice de ce droit lui a été refusé."

Nous attendons de notre personnel un comportement irréprochable

Résultat : la sanction disciplinaire de démission d’office est cassée. Coup dur pour la zone de police Bruxelles-Ixelles. Contactée par la RTBF, la zone réagit par la voie de sa porte-parole Ilse Van de Keere : "Nous déplorons cette décision, vu que nous attendons de notre personnel un comportement en tout temps et circonstances, irréprochables. Nous prenons acte de la décision prise par le Conseil d’Etat."

En juin 2019, la chambre néerlandophone du Conseil d’Etat avait déjà annulé la décision de démission des deux autres policiers interpellés au "Black Horse". "Ils ont voulu nous crucifier en nous qualifiant d’ivrognes, ce que nous ne sommes pas. Nous étions au café ce jour-là parce que quelqu’un avait des informations sur une affaire à nous fournir. Nous avons bu une bière et, tout à coup, douze collègues sont entrés. Apparemment, aller au café pour obtenir des informations est devenu impardonnable", avait expliqué l’un d’eux à nos confrères du Nieuwsblad.