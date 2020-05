Ittre : succès de foule pour la cueillette en famille organisée aux vergers Micolombe

Une cueillette – inédite – des fraises cette année à Ittre, avec port du masque et distanciation sociale pour les amateurs. Des centaines de personnes se sont ruées dans les serres extérieures des vergers Micolombe. Une activité qui a attiré de nombreuses familles et de particuliers.

Sous un soleil généreux, Lara est présente avec son filleul Alex. Tous les deux sont assis près d’une butte de fraisiers. "C’est chouette de pouvoir cueillir avec ce petit garçon. Il est tout heureux de pouvoir prendre les fruits avec ses petits doigts", nous explique la jeune femme.

La lambada, une variété adorée des clients

La plupart des allées et des serres sont remplies de plants avec à travers les feuilles de précieux fruits rouges : les fraises lambada sont les plus réputées. "Elles sont très sucrées, parfumées et onctueuses", nous explique Ferdinand Joly. Il gère avec son fils Christophe l’entreprise. "Nous avons aussi d’autres variétés : la Malling, la Dely et la Gariguette. Notre but est d’avoir une gamme variée de fruits".

Déjà mercredi, une après-midi de cueillette avait été organisé. Mais ce dimanche, les organisateurs ont été débordés. 2000 personnes étaient attendues. Et plusieurs centaines d’amateurs se sont déplacées. "C’est plus que les autres années", explique Christophe Joly au four et au moulin.

Un voisin nous explique qu’il est content d’être venu avec sa femme et son fils de 9 ans. "C’est une activité différente et quoi fait du bien dans cette période de déconfinement. Notre petit garçon est ravi d’être venu et de porter sa cueillette, comme nous d’ailleurs".

Un rassemblement qui interpelle

Mais d’autres clients ont été choqués par le monde présent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur place. "Il y a beaucoup trop de monde !" nous lance une dame. "2000 personnes attendues, c’est un rassemblement ?".

Nous l’avons constaté de nombreuses mesures avaient été prévues : lavage des mains à l’entrée, port du masque et distanciation sociale dans les serres et à la caisse. Globalement, les consignes ont été respectées. Mais certaines personnes se sont posées des questions. Le succès de foule a été il est vrai parfois impressionnant. Du côté de l’organisation, on assure avoir prévu toutes les mesures de sécurité.

Enfin à la question sont-elles délicieuses ces fraises ? La réponse de Baptiste, 8 ans, est sans appel : "elles sont très très bonnes, miam !"