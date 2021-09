Ittre : le théâtre de la Valette est sauvé temporairement

Bonne nouvelle pour le Théâtre La Valette : la ministre de la Culture, Bénédicte Linard propose une solution temporaire pour poursuivre ses activités avec une convention de deux ans. La Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué une enveloppe de 75.000 euros pour 2022. Une même somme sera attribuée pour la saison 2023. "C’est une reconnaissance pour le travail réalisé par l’équipe sur les trois dernières saisons " se réjouit Fabrice Gardin, metteur en scène et président du Conseil d’administration du théâtre de La Valette.

Durant les deux prochaines années, le théâtre d’Ittre devra renforcer son ancrage local, tout en collaborant avec d’autres opérateurs culturels et en continuant son travail d’ouverture à d’autres publics. En ce sens, les spectateurs verront un peu moins de créations originales – qui sont particulièrement onéreuses – et un peu plus de spectacles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. " C’est une très bonne chose pour notre public de fidèles. Ils vont pouvoir découvrir d’autres choses, de nouveaux auteurs, de nouveaux comédiens auxquels ils ne sont pas forcément habitués " explique Fabrice Gardin.

Depuis 2017 et la fin de son contrat-programme*, cette véritable institution du Brabant wallon est en proie à des difficultés financières malgré sa restructuration et son changement de programmation. En juillet, la Fédération avait décidé de ne plus lui accorder une subvention de 125.000 euros comme demandée. Le théâtre avait alors annoncé de ne pas pouvoir tenir au-delà de janvier 2022. " Selon la Commission, nous suivions la bonne voie, mais nous n’avions pas encore atteint les objectifs. Ça, nous les savions très bien, mais nous avions demandé du temps. Aujourd’hui, la ministre a entendu notre message. "

Dans deux ans, La Vallette aura la possibilité de compléter un dossier pour obtenir un nouveau contrat-programme et pour être subventionné pendant cinq ans. " On a bon espoir de sortir la tête de l’eau, mais il y a encore du travail ! " conclut le président du Conseil d’administration.

*Un contrat-programme donne aux acteurs culturels des objectifs et un soutien financier pour les atteindre. Pour la période 2018-2022, 236 opérateurs ont reçu ce soutien en Fédération Wallonie-Bruxelles.