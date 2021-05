Ittre: le camping Ry Ternel fermé durant les mois d'été

À Ittre, la commune a décidé de fermer, temporairement, le camping communal Ry Ternel. Le site a subi, ces derniers jours, plusieurs incendies volontaires.

La fermeture va durer 3 mois pour tenter de ramener la sérénité sur place et faire place nette.

Lifting complet du site

Christian Fayt (Bourgmestre de Ittre). "Le camping communal date des années cinquante et soixante, il a connu beaucoup de succès à cette époque. Aujourd’hui, il a très mal vieilli. L’idée est de redéployer ce camping et en faire une zone d’habitat notamment pour nos jeunes. Toutes les vieilles caravanes vont être embarquées car le paysage commence à devenir vraiment triste alors qu’il s’agit d’un endroit idyllique. Nous désirons vraiment que le lieu redevienne joli avec de la vie et pas un milieu d’incivilité dans cette zone".