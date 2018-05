Ittre: la saison des fraises est ouverte

On vient souvent de loin pour déguster les fraises de Christophe Jolly. "J'ai même eu la visite de gens de Liège", s'étonne encore le cultivateur. Ce qui fait la renommée de ses fraises, c'est non seulement la variété cultivée, essentiellement la "Lambada", très délicate et parfumée, mais aussi leur fraîcheur: "On ne vend que ce qu'on a cueilli le matin-même. Si on a des excédents, on les transforme en jus, en confitures, en vinaigres... qu'on vend également dans notre point de vente". Ce point de vente, c'est une petite aubette en bord de route, à la sortie du champ, prise d'assaut par les amateurs dès l'annonce de la première récolte. Le succès est tel que Christophe Jolly a installé cette année un deuxième point de vente, à Ohain, en bordure de la chaussée de Louvain.

Une récolte prometteuse

Dans les tunnels, où poussent les précieux petits fruits les ouvriers s'activent à remplir les raviers. "Il faut être très délicat pour cueillir la Lambada, insiste Mohamed, sinon les fruits s'abiment". La récolte de cette année s'annonce plutôt prometteuse: "On a des fraisiers bien chargés en fruits et, contrairement à l'année passée, nous n'avons pas connu de problèmes de gel", se réjouit Christophe Jolly. La saison de la cueillette s'étale de mi-mai à fin juin, et les quatre ouvriers seront rejoints par une équipe de saisonniers. Beaucoup de travail en amont a aussi été nécessaire pour planter, bâcher, nettoyer les plants. Les fraisiers sont plantés en août, en rotation avec d'autres cultures, pour ne pas épuiser le sol.