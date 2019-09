ISPPC : Les "affaires" qui secouent l'intercommunale n'étaient pas à l'ordre du jour de ce lundi

Il y aura un conseil d’administration, ce soir, au sein de l’ISPPC, l’intercommunale de santé publique de Charleroi. Le premier depuis que la ministre wallonne des pouvoirs locaux, Valérie De Bue a annulé des décisions prises par ce conseil d’administration, à la fin du mois d’août. Et l’ambiance sera probablement houleuse. Car la ministre n’a pas été tendre avec le conseil d’administration la semaine dernière. Interpellée par plusieurs parlementaires lors de la séance de rentrée du Parlement Wallon, mercredi dernier, Valérie De Bue a confirmé qu’elle s’opposait à la création du fameux poste de conseiller général qui semblait créé de toutes pièces pour Thomas Salden, le demi-frère d’Olivier Chastel et aux augmentations des salaires des 4 membres du comité de direction. Elle a également précisé qu’elle ne voyait pas la nécessité d’envoyer un commissaire spécial et insisté pour que le conseil d’administration prenne ses responsabilités et joue pleinement son rôle de contrôle de l’institution.

Chose surprenante, les points relatifs à ces questions n’ont été ajoutés à l’ordre du jour du conseil d’administration de ce soir que tardivement. Et c’est plutôt interpellant. Nous avons pu consulter cet ordre du jour qui a été envoyé aux membres du conseil d’administration le 30 août. Les premières questions soulevées dans cette affaire sont apparues une semaine plus tôt, le 23. La décision de la ministre d’annuler les décisions du conseil d’administration est, elle, tombée le 27 août, soit trois jours avant l’envoi de l’ordre du jour. Alors, il y avait bien une place pour les "divers". Mais vu l’ampleur qu’a pris ce feuilleton, on peut s’étonner que le président du CA n’ait pas jugé bon de le mettre au programme du conseil d’administration de ce soir. Finalement les questions seront bien discutées car jeudi dernier, enfin, les membres du conseil d’administration ont reçu un mail avec de nouveaux points ajoutés à l’ordre du jour. Tardif, vraiment !