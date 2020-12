Investissement chez GSK : "Une bonne nouvelle mais les craintes subsistent pour l'emploi"

Un montant de 100 millions d’euros va être investi par GSK à Rixensart. L’annonce ce matin de la direction a été accueillie favorablement. Officiellement, l’objectif est de "consolider la présence du groupe en Belgique" et de "centraliser les activités de recherche et développement" sur le site rixensartois, précise le communiqué.

Côté syndical, on souligne positivement "la volonté de la société pharmaceutique d’investir et donc de rester dans notre pays". Mais toutes les craintes au niveau de l’emploi ne sont pas levées. D’autant que les laboratoires de recherche seront modernisés et robotisés.

"C’est une bonne nouvelle pour les sites belges", explique Pascal De Norre délégué syndical CNE. "On sait que c’est un gros investissement. Donc, la société va encore investir en Belgique, c’est très bien pour nous au niveau de la pérennité de l’entreprise".

"Par contre au niveau de l’emploi, on a encore quelques doutes. Ce que l’on sait déjà, c’est que cet investissement sera axé sur la robotisation et l’automatisation des laboratoires de recherche. Et donc forcément concernant l’emploi, ce n’est pas très rassurant. Nous avons des craintes par rapport à d’éventuelles pertes d’emploi dans le futur".

Pour Pascal De Norre, les syndicats devront rester vigilants : "il faut vivre avec son temps. Cette évolution est normale mais après pour gérer ces équipements modernes, il faudra de nouvelles compétences. On espère que GSK offrira des formations au personnel pour pouvoir utiliser ces nouveaux outils".