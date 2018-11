Intoxication au monoxyde de carbone : quelques précautions

Deux intoxications au monoxyde de carbone (CO) ont eu lieu à Bruxelles en début de semaine. Le monoxyde de carbone, c’est ce gaz brûlé rejeté par les chaudières et les chauffe-eaux de nos habitations. Un gaz particulièrement difficile à détecter puisqu’il est inodore, incolore et insipide. Entretien de chaudière, mise en place d’un système de ventilation, ramonage de la cheminée : certaines précautions permettent d’éviter l’intoxication.

A l’approche de l’hiver, les chaudières et autres chauffe-eaux reprennent du service. Et qui dit chaudière dit aussi monoxyde de carbone. Ce gaz brûlé est rejeté par les chaudières et chauffe-eaux lors de la combustion. Problème : ce gaz est particulièrement nocif et peut causer des vertiges et des nausées.



Ce lundi déjà, les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir à deux reprises pour des cas d’intoxication au monoxyde de carbone. Une première intoxication a eu lieu dans un bâtiment à Auderghem où un habitant du rez-de-chaussée a prévenu les pompiers suite à l’arrêt de son détecteur de monoxyde de carbone. En cause : une mauvaise extraction des gaz et des appareils défectueux. Les pompiers sont intervenus en début de soirée et ont scellés les chaudières dans quatre appartements.



A Schaerbeek le même soir, une jeune femme a été intoxiquée dans sa salle de bain. Ici, il s’agit d’une mauvaise aération dans une salle de bain très étroite.

Comment détecter la présence de ce gaz ?

Etant donné que ce gaz brûlé est inodore, incolore et insipide, il est particulièrement difficile de détecter sa présence. En cas d’exposition prolongée à ce gaz, les principaux symptômes seront : "(…) des vertiges, des nausées, des vomissements, une fatigue extrême" explique Walter De Rieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, qui recommande d’"ouvrir les fenêtres et de prévenir les services de secours au plus vite".



Que faire pour éviter l’intoxication ?

Plusieurs gestes permettent de se parer contre une éventuelle intoxication, "(…) veiller à un apport d’air frais et à une bonne évacuation des gaz brûlés. Il faut aussi annuellement faire ramoner sa cheminée par une filière spécialisée et faire vérifier, entretenir les appareils de chauffage à combustion par un technicien agréer" explique Walter De Rieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.