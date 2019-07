Interpellation des auteurs de trois vols avec violence commis dans des pharmacies du Borinage

Aboutissement des investigations menées conjointement par le Service d’Enquêtes et de Recherches et celui de la Proximité de Colfontaine, les deux auteurs de trois attaques d’officine du Borinage ont été identifiés et interpellés.

Ces attaques avaient été perpétrées le 15 janvier, le 15 février et le 19 mars selon un scénario à chaque fois identique : les deux hommes cagoulés entraient dans la pharmacie, ils menaçaient à l’aide d’une arme le (la) pharmacien(ne) et les personnes présentes en exigeant le contenu du tiroir-caisse avant de rapidement quitter les lieux.

Les deux hommes sont tous les deux connus des services de police pour des faits similaires. Présentés à la Juge d’Instruction, ils ont reconnu les faits et ont été tout deux inculpés.

Le premier est placé sous bracelet électronique, le deuxième est quant à lui actuellement hospitalisé suite à une dépendance aux stupéfiants.