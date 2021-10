Intempéries : plus d’une centaine d’interventions pour les pompiers en province de Namur

Les pompiers de la province de Namur sont intervenus plus d’une centaine de fois depuis jeudi matin en raison des intempéries, indiquent les responsables des différentes zones de secours. Les appels ont débuté vers 05h00 du matin et concernaient essentiellement des chutes d’arbres et de branches en raison des fortes rafales de vent. La zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) a totalisé une trentaine d’appels, celle de Dinaphi (Dinant, Philippeville) une trentaine également et celle du Val de Sambre une quarantaine.