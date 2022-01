Intempéries : nouvelles interventions dues aux intempéries ce lundi après-midi en wallonie picarde

Après une nuit marquée par de sérieuses intempéries, des pluies diluviennes sont à nouveau tombées ce lundi en début d’après-midi sur l’est du Hainaut occidental. Les pompiers de Wallonie picarde sont intervenus à une quinzaine de reprises pour des inondations et des coulées de boue sur la voie publique.

Des trombes d’eau se sont abattues lundi, à partir de 13h00, sur le Hainaut occidental. Ce sont principalement les villes et communes de Frasnes-lez-Anvaing, Ath, Rebaix et Lessines qui ont été touchées par ces pluies torrentielles. "Dans cette zone, nous sommes intervenus à une quinzaine de reprises et de nouveaux appels de riverains nous arrivent", a indiqué vers 17h00 le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde. La grande majorité des interventions ont été effectuées, a-t-elle ajouté. Les pompiers sont essentiellement intervenus pour des inondations de caves privées, le nettoyage d’avaloirs en rue mais aussi pour des voies publiques sous eau. "Il y a également eu de nombreuses routes entravées par des coulées de boue. Sur l’autoroute A8/E429, à hauteur de Frasnes, il y a eu des coulées de boue venant des champs sur la bande d’arrêt d’urgence. Cette zone a été balisée par les pompiers. À divers endroits, nous avons aussi reçu l’aide des services techniques des communes concernées par ces inondations", ont précisé les services de secours. Aucun accident dû aux pluies n’est à déplorer jusqu’à présent. Les entités de Mouscron et Tournai ont, elles, été relativement épargnées.

Des pluies torrentielles étaient déjà tombées la nuit de dimanche à lundi dans une partie de la Wallonie picarde. Les pompiers étaient sortis à une vingtaine de reprises pour des inondations, essentiellement sur la voie publique.

Les pompiers étaient également intervenus à quelques reprises pour tronçonner des arbres couchés sur la voie publique.

►►► À lire aussi : Météo de ce lundi : la pluie arrive