Intempéries : les eaux se retirent doucement à Hérinnes (Herne), dans le Brabant flamand

À Hérinnes, commune du Brabant flamand confrontée mardi soir à de fortes pluies, la situation semblait doucement s’améliorer mercredi soir. "Il a moins plu cet après-midi que ce que nous craignions et le niveau de l’eau est en train de baisser", a indiqué le bourgmestre Kris Poelaert.

Le Pajottenland a été frappé par un violent orage mardi soir. Les communes de Hérinnes et Gooik, mais aussi Rhode-Saint-Genèse, ont été particulièrement touchées. À Hérinnes, plus de 75 litres sont tombés au mètre carré. Des dizaines de rues et de maisons ont été inondées, même dans les parties les plus élevées de la commune, qui n’avaient encore jamais fait face à une telle montée des eaux.

Pompiers et agriculteurs locaux ont travaillé de concert pour pomper l’eau mais une nouvelle averse a aggravé la situation. Certaines habitations ont dès lors dû être évacuées. Plus de 3000 sacs de sable ont été distribués et les digues du ruisseau voisin ont été une nouvelle fois surélevées. Mercredi, les habitants craignaient de nouvelles pluies, tandis qu’une digue menaçait de céder.

Elle a finalement tenu et les averses ont été plus faibles que prévu. "Le niveau de l’eau est en train de baisser", a confirmé le bourgmestre. À Gammerages, une autre commune du Brabant flamand où la situation était également critique, "le niveau de l’eau a légèrement augmenté, mais la situation est stable", a ajouté Kris Poelaert.

Le plan catastrophe reste en vigueur à Hérinnes jusque jeudi midi au moins, tandis que les sacs de sables ne devraient disparaître des rues que dimanche soir, au plus tôt.