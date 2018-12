Intempéries: le sapin du Village de Noël de Liège a dû être étêté

A Liège, le sapin du Village de Noël a dû être raccourci d'un bon tiers ce matin, par mesure de précaution.

La tête du conifère n'était déjà pas tout à fait dans l'axe du reste du tronc. La nuit dernière, elle s'est mise à pencher de plus en plus fort sous l'effet des vents violents. Peu après minuit, les pompiers et la police ont établi un périmètre de sécurité. La circulation a été interdite sur la rue de Bex qui longe le Village de Noël. Ce dernier était fermé à cette heure-là.

Ce dimanche matin, les responsables du Village de Noël et le bûcheron-élagueur qui se charge chaque année du placement du sapin de Noël ont décidé d'étêter l'arbre. La rue de Bex a été rendue à la circulation et le Village de Noël de Liège, le plus ancien et le plus important marché de Noël en Belgique, a pu ouvrir normalement.