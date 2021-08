Intempéries : le bac de Meeswijk traversera à nouveau la Meuse vers les Pays-Bas dans la semaine du 30 août

Le bac qui traverse la Meuse pour relier Meeswijk, dans le Limbourg flamand, à Berg aux Pays-Bas, devrait pouvoir reprendre du service dans la semaine du 30 août. Les travaux vont en tout cas avoir lieu pour permettre une réouverture à la fin des vacances d’été, a annoncé vendredi la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters.

Les berges, et l’infrastructure permettant au bac d’accoster et aux voitures, piétons et cyclistes de monter à bord, avaient été fortement endommagées par les inondations de la mi-juillet et les débris charriés par la Meuse.

Il a fallu notamment l’accord de Fluxys, qui gère le réseau de transport de gaz naturel, pour déplacer un trottoir d’accès de quelques mètres, ce qui le place plus proche d’une canalisation. Il va falloir placer de nouvelles plaques métalliques et bétonner la descente.

Il est possible, selon la ministre, que le bac soit d’abord réservé quelques jours aux cyclistes avant d’accueillir également à nouveau des voitures.