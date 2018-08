Intempéries: la phase d'urgence communale déclenchée à Hamoir après un violent orage

Les violents orages de cette nuit ont fait des blessés du côté de Hamoir, en région liégeoise. C'est le village de Comblain-la-Tour qui a été particulièrement touché. Une sorte de mini-tornade a balayé un camp scouts et un camping résidentiel.

L'alerte a été donnée vers 4h30 du matin, d'abord dans un centre de loisirs, la Maison Polonaise de Belgique, qui accueille actuellement une trentaine de scouts d'origine flamande. Michel Legros, bourgmestre faisant fonction à Hamoir: "Il y avait des scouts qui dormaient sous tentes. Il y a des branches qui sont tombées sur une des tentes notamment qui a nécessité d'envoyer un enfant à l'hôpital avec un bras cassé".

Un camping évacué

C'est ensuite un camping résidentiel qui a été balayé par cette mini-tornade. Ce camping, Le Rocher de la Vierge, accueille à l'année une centaine de résidents. Des arbres sont tombés sur des caravanes. Une occupante a été blessée, victime d'une fracture du bassin. Elle a dû être hospitalisée. Aline Quoilin, propriétaire du camping: "Nous avons beaucoup d'arbres qui ont craqué, nous avons eu beaucoup de grêlons. Les pompiers ont fait évacuer tout le camping. Les résidents sont allés dans la buvette pour être rassurés et en sécurité. On sert du café et du cécémel chaud, ils sont bien au chaud à l'intérieur. Comme on est en bordure des bois, il y a toujours un peu de bois qui pourrait casser. Pour le moment, on attend des bûcherons pour voir s'il n'y a pas des autres arbres qui menaceraient de tomber".

A Hamoir, l'alerte jaune, le niveau d'urgence, restera en place jusqu'à 10 heures ce vendredi matin. La priorité est mise sur la mobilité, car de nombreuses voiries sont encore bloquées par des arbres.