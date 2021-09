Intempéries: la Croix-Rouge fait un appel aux bénévoles pour l'aider dans sa distribution de repas

Depuis les inondations de la mi-juillet, la Croix-Rouge de Belgique et la Défense s'associent en collaboration avec les communes pour fournir des milliers de repas aux sinistrés. Dans les prochaines semaines, et en concertation avec la Défense, la Croix-Rouge prendra le relais pour assurer la coordination et la distribution de tous les repas. Les militaires qui sont actuellement affectés à cette distribution resteront en "back-up", annonce lundi l'organisation qui lance en même temps un appel aux bénévoles.

Actuellement, la zone sinistrée comporte 22 points d'accueil où la Défense et la Croix-Rouge distribuent un total de 12.000 repas par jour.

"Nous avons, pour les prochaines semaines, un besoin d'environ 80 bénévoles par jour, pour compléter les équipes de distribution alimentaire", précise la porte-parole de la Croix-Rouge, Nancy Ferroni. "Chacun est le bienvenu, même si nous souhaitons privilégier la régularité, la continuité et la proximité, c'est-à-dire des volontaires qui peuvent se mobiliser au moins une fois par semaine ou avec une certaine récurrence".

Les 22 points de distribution alimentaire sont situés à Angleur (3), Chênée (3), Chaudfontaine (3), Trooz (3), Fraipont, Nessonvaux, Pepinster, Verviers, Ensival, Theux, Esneux, Limbourg et Rochefort (2).

Les personnes qui souhaiteraient s'inscrire comme bénévoles peuvent le faire sur www.croix-rouge.be/volontairedecrise ou en appelant le numéro d'appel gratuit 105.