Intempéries: l'eau du robinet n'est plus potable sur une partie de Vielsalm

Suite aux orages de vendredi matin, l'eau de distribution a été déclarée non potable sur une partie de la commune de Vielsalm, en province de Luxembourg. La SWDE procède à l'acheminement de bouteilles et de berlingots d'eau.

La Société Wallonne de Distribution d'Eau évoque une éventuelle contamination du captage de Gossuin liée aux inondations provoquées par les orages de vendredi matin.

"Par mesure de précaution, la SWDE a décidé de déclarer l'eau non-potable pour les rues de Vielsalm qui sont raccordées au captage de Gossuin", indique la société dans un communiqué publié vendredi après-midi.

Quelques 600 foyers des environs du centre-ville sont concernés, indique le bourgmestre Élie Deblire. "Les eaux du captage reviennent petit à petit à la normale, mais la SWDE va procéder à la chloration et à la purge du réseau, ainsi qu'à la vidange du réservoir", poursuit la SWDE. "Durant ces opérations, il est recommandé de faire bouillir l'eau au minimum 5 minutes avant de la consommer. Les utilisations autres qu'alimentaires ne posent aucun problème."

Une distribution d'eau potable sous forme de berlingots et bouteilles sera organisée vendredi soir entre 19h00 et 22h30 et samedi matin de 9h00 à midi aux ateliers communaux situés Rue Berthollet, précise le bourgmestre.