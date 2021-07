Intempéries en Flandre : la situation se stabilise mais de nouvelles inondations ne sont pas à exclure

Aucune nouvelle précipitation n'est attendue dans les bassins du Démer, de la Meuse, de la Dyle et de la Nèthe, mais ceux-ci pourraient conserver leur niveau d'eau élevé à cause des précipitations prolongées des derniers jours. De nouvelles inondations ne sont donc pas à exclure.

En Flandre, les provinces du Limbourg, d'Anvers et du Brabant flamand connaissent les situations les plus critiques, suite aux intempéries. Le niveau des cours d'eau a fortement augmenté, causant des inondations critiques à plusieurs endroits, a indiqué vendredi matin l'Agence flamande de l'environnement (VMM).

Dans le Brabant flamand, la situation ne se stabilise que légèrement. La zone de pompiers de la province a reçu pas moins de 350 appels. L'est de la province a été la plus touchée par les intempéries jeudi, notamment à Halle et à Grimbergen. À Halle, les services d'urgence et les conseils municipaux ont travaillé jour et nuit pour lutter contre les inondations. "Heureusement, il n'y a plus eu de précipitations ces dernières heures, mais le niveau d'eau dans la Senne, le canal vers Charleroi et le Groebegracht est toujours très élevé", indique la commune.

Les communes de Rotselaar, Geetbets et Tirlemont s'inquiètent du niveau de l'eau qui doit encore arriver du sud du pays. "La Gète et le Melserbeek ont débordé: toute l'eau du Limbourg, du Brabant wallon et de Liège nous arrive mais, pour le moment, les habitations ne sont pas menacées", a expliqué Jo Roggen, le bourgmestre de Geetbets.

L'Agence flamande de l'environnement n'exclut pas, en effet, des inondations du côté des bassins de la Dyle et de la Senne. À Weert-Saint-Georges, la Dyle a atteint un niveau d'alerte. Une inondation critique pourrait avoir lieu. À Rotselaar aussi, la Dyle sort de son lit. A Lot, le niveau des eaux de la Senne a également atteint un seuil d'alerte et continue de monter. L'eau peut s'infiltrer sur les voies. La gare de Buizingen est déjà inondée.

Démer et Dyle

La situation reste également critique partout dans les bassins du Démer, un affluent de la Dyle. L'Agence flamande de l'environnement alerte également sur la situation le long de la Gète du côté de Tirlemont et Orsmaal. Les cours d'eau ont atteint un niveau historique à Melsterbeek, où des habitations sont menacées. A Hoeleden et Halen, les réservoirs sont également remplis, ce qui pourrait causer de nouvelles inondations à Halen.

Le niveau des cours d'eau reste également élevé dans les bassins de la Meuse: les réservoirs sur la Dommel à Overpelt et le Geer à Lowaige sont complètement remplis. A Lanaken, le pic de niveau de la Meuse a été atteint et, entre-temps, elle a légèrement baissé. A Maaseik, la situation est particulièrement inquiétante puisque le niveau de la Meuse continue à augmenter. Le pic est attendu autour de vendredi midi, a fait savoir le gouverneur du Limbourg, Jos Lantmeeters, suite à la réunion de la cellule de crise provinciale de vendredi matin. Le Bourgmestre de Maaseik, Johan Tollenaere (Open Vld) n'exclut pas que l'eau franchisse la digue. "Il est toujours conseillé de quitter Maaseik pendant un certain temps. Une rupture de la digue est peu probable, mais reste possible", commente-t-il. A Heppeneert, c'est déjà le cas. Une évacuation obligatoire pourrait possiblement avoir lieu.

Dans les Fourons, le niveau de la Berwinne diminue plus lentement que prévu, en raison du niveau élevé de la Meuse, mais cela ne devrait pas la faire remonter. Les pompiers de la zone Limbourg-est, la protection civile et l'armée continuent vendredi à pomper l'eau et retirer les débris.

Les résidents qui veulent signaler des inondations, comme des sous-sols inondés, ou qui soupçonnent des problèmes de stabilité dans leur maison peuvent appeler le numéro d'urgence 1722.