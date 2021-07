Intempéries en Belgique : chaussées inondées et plusieurs interventions des pompiers

Tel que le prévoit l’institut météorologique, d’importantes pluies commencent à s’abattre sur le pays ce mardi soir. Les intempéries devraient se poursuivre jusqu’à ce jeudi.

De mardi à jeudi, en effet, un front très actif sera pratiquement stationnaire sur une bonne partie du pays et provoquera d’importantes quantités de précipitations, surtout sur la moitié (sud-) est du pays, prévient l’Institut royal météorologique mardi après-midi.

4 provinces placées à l’orange

Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls pourront atteindre, par province, des valeurs généralement comprises entre 10 et 40 mm en province d’Anvers, 10 et 60 mm sur le Brabant, 5 et 50 mm sur le Hainaut, 60 et 130 mm dans le Limbourg, 80 et 150 mm du côté de Liège, 40 et 100 mm à Namur et 70 à 120 mm dans le Luxembourg, précise l’IRM qui a placé ces quatre provinces en code orange.

La Côte et les deux Flandres devraient rester relativement épargnées. Le numéro 1722 pour les interventions non urgentes des pompiers a également été activé.

Premières interventions

Dans la soirée de mardi, le dispatching du brabant wallon informait qu’une soixantaine d’interventions avait eu lieu principalement sur Wavre, Chaumont-Gistoux, Ottignies et Louvain-La-Neuve. Il semblerait que ce soit la zone du bassin de Dyle qui soit le plus touché par les intempéries.

Avec de l'eau jusqu'aux genoux, des citoyens étaient déjà à pied d’œuvre ce mardi soir pour tenter de contrer les premières inondations de leurs habitations.

Du côté de la zone de Marcinelle et Mont-sur-Marchienne, une septantaine d’intervention des pompiers en cours.