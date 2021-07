Intempéries : des dizaines d’axes restent impraticables en Wallonie

La mobilité reste gravement perturbée au sud du pays avec des dizaines de tronçons routiers fermés à la circulation en raison des inondations, selon un bilan de la police fédéral tiré à 01h00 du matin vendredi. La province de Liège est particulièrement impactée avec les centres de Spa et Theux inaccessibles. Un trou dans la chaussée et un éboulement en travers de la route sont aussi constatés dans cette province.

Le centre de Spa est fermé à la circulation et celui de Theux est inaccessible, signale la police fédérale. La N690 est fermée à Pepinster, où les voies de chemin de fer sont également sous eau. Plusieurs chaussées restent aussi fermées à Verviers et Stavelot.

La police signale un trou dans la chaussée sur la E42 reliant Saint Vith à Liège à hauteur de Polleur en direction de Liège. Néanmoins la chaussée est libre et la circulation est normalisée.

En raison d’un éboulement en travers de la chaussée, le passage est impossible, selon la police, sur la N633 à hauteur du lieu-dit "Ninglinspo". Une réparation en urgence va être effectuée, avertit la police.

Les chaussées inondées forcent toujours la fermeture de multiples autres chaussées dans des localités liégeoises. C’est le cas du tunnel Kinkempois dans les deux sens à Liège, de la sortie 5 à Ensival, sur la E42, de la sortie 41 à Tilff, sur la E411 en direction de Luxembourg. La voirie est aussi fermée sur la E25 à hauteur de Wandre en direction de Liège, mais une déviation est mise en place.

Des routes sont fermées depuis Aywaille vers Harzé, à cause de coulée de boue, et vers Targnon.

Enfin, la N61 à hauteur de Chaudfontaine est fermée dans les deux sens et de même que la N621 à hauteur de Fléron, et la N673 à hauteur de Trooz, la N672 à Jalhay, la N633 Esneux et Comblain au Pont, la N641 à Modave.

Ailleurs en Wallonie, la police signale d’autres chaussées inondées et fermées. En province de Namur, c’est le cas de la N99 à hauteur de Nismes, de la N86 entre Rochefort et Han-sur-Lesse, de la N911 à Beauraing. La chaussée est aussi inondée à Focant. La police recommande d’éviter la sortie 22 à Rochefort de la E411 vers Beauraing. La route est aussi inondée sur la N98 à hauteur de Velaine en direction de Fosses-la-Ville. La bande de droite est en outre obstruée à hauteur de la Bk 4.

Dans la province voisine du Luxembourg, les axes fermés sont la N833 (La Roche – Rendeux) à hauteur de Hotton et Rendeux, de la N86 à Bomal et de la N811 à Virton.

En province de Hainaut, les fermetures concernent la N567 à hauteur de Fleurus, et la N563 à Quevy.

Dans le Brabant wallon, le centre de crise provincial signalait en fin de nuit jeudi de multiples routes fermées, dont à Chaumont-Gistoux, Rebecq ou Mont-Saint-Guibert. Les centres de Court-Saint Etienne, Tubize et Grez-Doiceau sont fermés, et des axes coupés à Ottignies.