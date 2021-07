Intempéries : de nouvelles évacuations dans le Limbourg néerlandais après les intempéries

Les habitants des zones basses situées le long de la Meuse à Beesel, dans le Limbourg néerlandais, ont été priés de partir ce samedi matin.

"Même si l’eau n’a pas encore atteint le sommet, il y a déjà une pression sur les digues", a justifié la municipalité. "La pression d’une telle quantité d’eau est grande, et il y a donc toujours un risque qu’une digue s’effondre. Et l’eau s’écoulera alors rapidement dans la zone."

Les résidents sont donc invités à quitter la zone. Ce n’est qu’en fin de soirée que l’on saura si l’eau va baisser et si le pic est passé.

La zone du vieux village de Beesel est l’un des points faibles de la défense contre la montée des eaux de la Meuse.

L’onde de crue de la rivière, qui traverse auparavant la Belgique, devrait quitter la province du Limbourg lundi matin, selon les prévisions.

Le niveau d’eau de la Meuse près de Maastricht a atteint son niveau le plus élevé jeudi soir avec un débit de 3260 mètres cubes par seconde. C’est un plus haut historique pour le fleuve depuis le début des mesures en 1911. Ce n’est qu’en 1926 et 1993 que le débit avait également dépassé de peu les 3000 mètres cubes par seconde. D’ici dimanche, le débit à proximité de Maastricht devrait retomber en dessous de 1500 mètres cubes par seconde.