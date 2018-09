Intempéries: de nombreux dégâts près de Liège, le toit d'un Delhaize s'effondre en Flandre

Averses et orages s'abattent sur le territoire belge en de nombreux endroits mercredi soir. Les fortes intempéries survenues en région liégeoise ont provoqué de nombreux dégâts, ont déclaré en soirée les pompiers de Liège. A 21h15, ils avaient déjà procédé à une cinquantaine d'interventions.

Des pluies diluviennes, accompagnées de violents orages, se sont abattues mercredi soir en Belgique. Les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts notamment en région liégeoise où les pompiers étaient complètement débordés en début de soirée.

A 21h15, les hommes du feu avaient déjà procédé à une cinquantaine d'interventions. Ils ont principalement été requis pour des pompages à Awans, Bierset, Fexhe, Voroux et Engis.

Le toit d'un Delhaize effondré dans le Brabant flamand

A Opwijk, dans le Brabant flamand, le toit d'un supermarché Delhaize s'est écroulé à cause de la pluie battante. L'incident n'a pas fait de blessé. Les habitants de la région sont également confrontés à plusieurs inondations.

D'après le bourgmestre d'Opwijk, Albert Beerens, l'eau ne s'écoulait pas correctement du toit du Delhaize, ce qui a fait que d'importantes quantités d'eau se sont accumulées avant que le toit ne cède, a-t-il expliqué, confirmant une information du Laatste Nieuws. "Il n'y a heureusement aucun blessé mais les dégâts matériels sont énormes. Le magasin devra probablement rester fermé plusieurs jours le temps de tout nettoyer et de réparer le toit", a-t-il ajouté.

Ailleurs dans la localité, plusieurs inondations sont à déplorer. On compte également des caves et rues sous eau à Zellik et Grand-Bigard. Sur la E40 à Ternat, deux voies ont été bloquées un moment.

En fin d'après-midi, les fortes pluies avaient déjà perturbé le trafic dans la capitale. La circulation des métros a été brièvement interrompue et plusieurs arrêts de tram sont desservis par des navettes de bus.