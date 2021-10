Intempéries: code orange pour le Hainaut et Namur, code jaune pour Luxembourg et Brabant wallon

Le pays sera encore assez arrosé dimanche en début d'après-midi. L'Institut météorologique (IRM) maintient un code orange pour le Hainaut et Namur, et jaune pour le Brabant wallon et la province de Luxembourg. Le vent perdra un peu en intensité.

En raison de ces précipitations, le niveau de la Dendre et de ses affluents étaient orientés à la hausse à la mi-journée. Les seuils de pré-alerte de crue devraient être atteints en début d'après-midi, indique la direction des Voies hydrauliques. L'alerte de crue ne devrait toutefois pas être atteinte. Seuls quelques débordements localisés de la Sille sont à craindre.

Des pluies, parfois encore abondantes, se produiront sur le centre et l'est du pays. Un temps plus sec se profilera rapidement à la Côte. Des éclaircies pourront se développer par endroits. Les températures seront comprises entre 13 et 16 degrés. Sur l'est du pays, le vent de sud sud-ouest pourra encore être temporairement assez fort avec des rafales de 70 à localement 80 km/h. Ailleurs, le vent sera généralement modéré et assez fort à la mer.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps sera sec. Des nuages bas pourront se former sur le flanc sud-est de l'Ardenne. Les minima varieront entre 7 et 11 degrés, avec un vent modéré.

Lundi, la journée débutera par de larges éclaircies et un temps sec dans la plupart des régions. En Ardenne, quelques bancs de nuages bas seront temporairement possibles. En journée, la nébulosité deviendra variable avec risque de quelques averses. Les maxima se situeront entre 12 et 17 degrés, avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest. Le long du littoral, il sera parfois assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/h.