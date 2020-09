Intempéries à Wavre : le niveau du bassin d'orage est revenu à la normale

Les pompiers ont eu fort à faire ces dernières 24 heures autour du bassin d’orage situé au nord de la commune. Celui-ci était sur le point de déborder suite aux pluies abondantes tombées ce week-end. Ce lundi matin, son niveau était revenu à la normale. La cause du problème a été rapidement identifiée : il s’agissait d’un bouchon, qui s’était formé sur le réseau d’égouttage de la ville de Wavre. Restait à localiser ce bouchon pour le déloger. Les équipes du service des travaux ont mené des prospections toute la matinée et ont découvert le "point noir": le bouchon a été retiré au niveau d’un bassin d’orage enterré, situé à hauteur de la chaussée de Bruxelles. La situation ce matin est revenue à la normale dans le Brabant wallon. Plus aucun cours d’eau n’est ce lundi en phase d’alerte ou de pré-alerte.