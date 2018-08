Intempéries à Hamoir: un scout et une résidente d'un camping blessés

La rue de Fairon, à Comblain-la-Tour - © RTBF - Natacha Mann

Un camping évacué, une résidente blessée

C'est ensuite un camping résidentiel qui a été balayé par ces vents violents. Ce camping, Le Rocher de la Vierge, accueille à l'année une centaine de résidents. Des arbres sont tombés sur des caravanes. Une occupante, prise de panique pendant l'orage, est tombée et s'est fracturé le bassin. Elle a dû être hospitalisée. Aline Quoilin, propriétaire du camping: "Nous avons beaucoup d'arbres qui ont craqué, nous avons eu beaucoup de grêlons. Les pompiers ont fait évacuer tout le camping. Les résidents sont allés dans la buvette pour être rassurés et en sécurité. On sert du café et du cécémel chaud, ils sont bien au chaud à l'intérieur. Comme on est en bordure des bois, il y a toujours un peu de bois qui pourrait casser. Pour le moment, on attend des bûcherons pour voir s'il n'y a pas des autres arbres qui menaceraient de tomber".