"Inspirons le quartier ": le coup de pouce de Bruxelles Environnement pour monter des projets citoyens

L'idée s'est invitée lors de la fête des voisins. Dans ce quartier du cœur vert de Ganshoren, il y a là une petite parcelle de terre qui appartient à la commune. Abandonnée. Pourquoi pas la transformer? Le projet était lancé. Pierre Verheyen et ses voisins postulent à l'appel à projets de Bruxelles Environnement. Projet sélectionné. Quelques mois plus tard, le grand nettoyage a commencé: " le tas de débris que vous voyez là, c'est le groupe qui l'a extrait. Il y avait des vieilles clôtures, des vieilles tôles, du plastique, etc..".

Votre quartier ronronne un peu? Et vous rêveriez de lui insuffler un peu de vie? De la verdure? Vous avez une idée qui vous court dans la tête mais pas forcément les moyens de la concrétiser? Pour la quatrième année, Bruxelles Environnement lance son appel à projets "Inspirons le quartier". A la clef, pour les projets sélectionnés: un budget et un accompagnement spécialisé.

Pierre Verheyen, l'un des habitants du quartier qui porte le projet - © Tous droits réservés

Maintenant, le projet va pouvoir s'accélérer: " L'espace central sera utilisé comme une prairie avec des herbes hautes au milieu desquelles pousseront quelques pommiers, poiriers. Au pied des saules têtards, nous aurons une mare. Là, on ferait pousser une haie champêtre, avec diverses espèces qui seraient intéressantes pour les oiseaux et les insectes. Ici, c'est notre première réalisation, un endroit où l'on va entasser les bois morts et les branchages, c'est aussi un habitat intéressant pour le insectes, les batraciens".

Une nouveauté: agir sur la consommation d'énergie

Ailleurs, d'autres initiatives ont fleuri. " Cela concerne des thématiques comme la good food, l'alimentation durable", détaille Pauline Lorbat, la porte-parole de Bruxelles Environnement, "par exemple des ateliers culinaires, des potagers collectifs. La deuxième thématique, c'est ramener la nature en ville, faire en sorte qu'il y ait plus d'arbres, plus de verdure dans les quartiers. Et puis, c'est un peu la nouveauté 2019, cela va être d'agir sur la consommation d'énergie et limiter les gaz à effets de serre. Enfin, on a soutenu lors des précédentes éditions des ateliers zéro déchets. Tout ce qui est atelier "do-it-yourself"pour faire ses produits ménagers, ses produits de beauté".

A Schaerbeek par exemple, dans le quartier du Terdelt, des citoyens ont lancé un projet autour de sacs réutilisables, en tissus.

Accompagnement et soutien financier

Bruxelles Environnement prévoit un coup de pouce pour que vous puissiez concrétiser ces projets: un accompagnement personnalisé par des spécialistes et un soutien financier. Les budgets vont de 2.500 à 15.000 euros selon la taille des projets. Pour participer, vous avez jusqu'au 6 octobre pour remettre une note d'intention, c'est à dire les bases du projet. Ensuite, les équipes de Bruxelles Environnement vous aideront à détailler le projet, l'affiner pour déposer une candidature le 24 novembre prochain. En janvier, Bruxelles Environnement communiquera les projets choisis.