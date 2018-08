Inscrits sur les listes à leur insu ? 35 membres de La Droite démissionnent, le parti réplique

Il s’agit de personnes de la région de Charleroi qui auraient été bernées par le fondateur du parti politique La Droite, Aldo-Michel Mungo. Celles-ci affirment n'avoir jamais été candidates et avoir été inscrites sur les listes électorales à leur insu.

Comme Aldo-Michel Mungo refuse leurs démissions, ces 35 hommes et femmes grugés ont décidés d'envoyer un communiqué de presse afin de rendre publique et irrévocable leur décision.

Calomnie ?

Du côté du bureau politique, on réfute les accusations et on parle de propos "inadéquats". "La Droite a reçu plus de 280 demandes de candidatures en Wallonie. Sur ces dernières, 241 ont été acceptées par la Commission électorale du parti. Néanmoins, depuis, certains candidats se sont vu retirer l’investiture suite à des propos inadéquats sur les réseaux sociaux."

Et Aldo-Michel Mungo d’aller plus loin, via communiqué : "Monsieur Yinda (ndlr : l’une des personnes "grugées") diffuse une liste de 19 candidats soi-disant démissionnaires ayant signé une feuille de papier sans que l’on sache à quoi elle correspond. Sur ces 19 signatures, deux sont en double, trois ne correspondent pas à la signature figurant sur les cartes d’identité dont copies nous ont été transmises. Trois personnes sont totalement inconnues de la Commission électorale. Aucun des autres signataires n’avaient finalement été retenu pour figurer sur la liste à déposer à Charleroi et ce, suite à des comportements douteux."

"Néanmoins, poursuit le communiqué, tous ont communiqué une copie de leur carte d’identité (qui est en archive), et tous ont signé leur acte de candidature ainsi que la Charte éthique du parti. L’affirmation selon laquelle des candidats seraient mis sur des listes à l’insu de leur volonté est donc totalement calomnieuse."

Tout en n’oubliant pas au passage d’égratigner l’un des contestataires : "Monsieur Yinda est coutumier de ces pratiques" (comprenez : "douteuses").

"Malgré ces péripéties, conclut le communiqué rédigé par Aldo-Michel Mungo, la Commission électorale du parti confirme que la liste qui sera déposée à Charleroi comportera bien 51 candidats et sera donc complète." Fin de la récré ?