Inscriptions en première secondaire : "On va créer une place par classe dans les écoles complètes de Bruxelles"

C’est donc un casse-tête qui commence pour la CIRI, la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions. Il y a en région bruxelloise près de 1500 élèves sans école pour un millier de places encore disponibles. Rarement la situation a été aussi tendue. On joue des coudes pour cette seconde phase et c’est vrai qu’il va falloir créer des places.

3 questions à Julie Lumen, présidente de la CIRI, la Commission Inter-Réseaux des inscriptions.

En quoi consiste cette seconde phase d’inscriptions ?

"Le lundi 26 avril, c’était le début de la phase d’inscriptions chronologiques. Elle permet aux parents qui n’ont pas participé au premier tour d’inscriptions d’inscrire leur enfant dans une école, elle s’adresse aussi aux parents dont les enfants sont uniquement sur listes d’attente, ils peuvent s’inscrire dans une école où il reste de la place".

Il y a 1000 places disponibles pour 1500 élèves, la situation n’a jamais été aussi tendue ?

"En cette période de l’année, il est vrai que l’on est face à un différentiel entre le nombre de places et le nombre d’élèves qui veut s’inscrire. Il y a une augmentation du nombre d’élèves mais pas tellement de variations dans l’offre. Ce que l’on constate surtout, c’est que beaucoup plus de parents ont participé à la première phase d’inscriptions et donc plus de parents se retrouvent sur liste d’attente dès ce premier tour. Mais il est clair qu’il va falloir travailler sur le nombre de places à ouvrir pour la rentrée.

Tout le bénéfice du décret inscriptions, c’est d’avoir une vue globale sur les inscriptions. On sait qu’aujourd’hui 1500 élèves ne sont inscrits nulle part. S’il n’y avait pas de décret, on se retrouverait avec une situation peut-être plus compliquée encore".

Quelles sont les solutions ?

"Je voudrais quand même rassurer tous les parents qui nous écoutent, il y a certains mouvements naturels qui vont se produire et qui vont faire évoluer ces chiffres. La CIRI a un pouvoir d’injonction, on va pouvoir créer une place par classe, ce qui va permettre de créer 400 places automatiquement dans les écoles complètes de la Région bruxelloise.

Il y a aussi le taux de réussite du CEB qui va influencer le nombre d’élèves inscrits mais qui pour finir vont passer en première différenciée. Ils vont libérer des places en première commune. Il y a également des enfants qui vont passer dans l’enseignement international ou dans l’enseignement néerlandophone. Nous allons aussi prendre contact avec les différents pouvoirs organisateurs pour les sensibiliser et essayer d’ouvrir les places supplémentaires d’ici septembre.

On est maintenant dans une sorte de goulet d’étranglement, mais la situation dans le futur devrait être meilleure. Il existe des projets de création de places qui doivent s’ouvrir d’ici 2025 et qui permettront d’absorber toute cette croissance démographique et les besoins supplémentaires en première commune".