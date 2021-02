Inscriptions dans le secondaire: les écoles réinventent les journées portes ouvertes

Ce 1er février, c'est le début des inscriptions dans le secondaire. Cette année, elles se déroulent évidemment dans un contexte particulier, en raison de l'épidémie de coronavirus. Pas question d'organiser des journées portes ouvertes et des grandes séances d'inscriptions pour les élèves qui terminent leurs primaires.

Pour attirer les nouvelles recrues, les écoles secondaires on dû se réinventer et font parfois preuve d'imagination. C'est notamment le cas de l'athénée de l'Air Pur à Seraing. Un Athénée qui compte pas moins de 1800 élèves, dont 375 en première année.

Des capsules vidéos pour présenter l'école

Pour susciter les inscriptions -qui se font uniquement sur rendez-vous-, les profs et les élèves ont réalisé des petites vidéos de présentation des filières, des capsules, qui sont visibles sur le site internet de l'école. Et les étudiants qui y ont participé n'en sont pas peu fiers. Parmi eux, Pauline et Hugo, 17 ans, tous deux en rhéto: "Moi je suis en latin-grec, avec comme deuxième langue allemand. J'ai raconté que j'ai eu l'occasion de faire de nombreux stages en Allemagne et de participer à des pièces de théâtre que nous avons présentées à Berlin. C'est très enrichissant". "Moi, je pense que ça a une utilité car ça permet aux gens plus indécis d'avoir une bonne idée de ce qu'on fait ici, et leur permettre de se donner une opinion sur ce qu'ils pourront apprendre ici. Je pense que c'est important".

Que vous choisissiez ou pas l'Athénée de l'Air Pur, si votre enfant est en 6ème primaire, vous avez en principe reçu le FUI, le Formulaire Unique d'Inscription. Vous devez y indiquer vos préférences. Vous avez jusqu'au 5 mars pour le remettre dans l'école de votre premier choix.