Inquiétudes chez les cadres de GSK à Wavre et Rixensart

Ce n’est pas la première fois que les syndicats de GSK expriment des craintes pour l’emploi. Depuis 2016, année du rachat du département vaccins de la firme Novartis, les rumeurs vont bon train sur de possibles restructurations et pertes d’emploi. Mais cette fois, les craintes concernent les cadres de l’entreprise à Wavre et à Rixensart. Nos confrères de l’Echo évoquaient des suppressions de postes chez les cadres supérieurs et des directeurs de certains départements. Pas de licenciement collectif, mais des licenciements perlés, à savoir échelonnés dans le temps et relatifs à un petit nombre de travailleurs à la fois.

Craintes fondées ou simples rumeurs ?

Nous avons contacté une bonne dizaine de permanents et délégués syndicaux. Comme souvent chez GSK, l’omerta est de rigueur. Mais sous couvert de l’anonymat, plusieurs syndicalistes nous ont fait part de leur analyse.

"S’il est vrai que des cadres et des directeurs ont perdu leur emploi, à ce jour, rien ne permet d’affirmer qu’une opération de restructuration de grande ampleur est en préparation", affirme un représentant du personnel. "Nous avons, en toute logique, assez peu de personnes à défendre au sein de la hiérarchie. Mais il nous revient, en effet, qu’un turnover (roulement des effectifs) est appliqué depuis 1 an et demi à deux ans".

"Ces départs et arrivées n’ont rien d’exceptionnel", commente un porte-parole de la direction. "Nous avons eu ce mardi matin un conseil d’entreprise extraordinaire pour discuter notamment de la robotisation et des contrats temporaires", précise le porte-parole. "Mais cette réunion était prévue de longue date. Il n’y a pas de rapport avec l’actualité évoquée dans la presse".

"Il faut savoir que GSK Belgique a une forte proportion de cadres", souligne un autre syndicaliste. "On parle de 3600 cadres. C’est énorme pour une entreprise qui emploie plus de 9000 personnes en Wallonie (sans compter les sous-traitants)"; la plupart des travailleurs sont occupés sur les sites de Wavre et Rixensart, Gembloux étant un site plus petit. Rappelons que l'entreprise pharmaceutique constitue le plus gros employeur privé du sud du pays.

"Depuis le rachat de Novartis vaccins, il a fallu réorganiser une partie du personnel. Certains cadres supérieurs n’ayant pas le profil adéquat, il a fallu s’en séparer", reconnaît un permanent. "Mais il ne faut pas non plus oublier qu’il y a eu des départs volontaires. Les rumeurs sur une plus grosse restructuration ne me semblent pas d’actualité. Dans deux ou trois ans, ce sera peut-être autre chose. Mais à ce stade, on ne peut rien affirmer. Nous attendons par contre avec impatience la communication que le groupe a annoncée à plusieurs reprises. Elle est prévue pour le premier quadrimestre 2020. Nous verrons. En attendant, nous souhaiterions, une fois de plus, davantage de transparence de la part de la direction".

Dossier sur fond d’élections sociales

La discrétion des syndicats et le manque de transparence sur la stratégie du groupe peuvent peut-être aussi s’expliquer par le contexte actuel. Les élections sociales se préparent petit à petit. Elles sont prévues pour mai 2020. Objectif : désigner les délégués du personnel au sein des Conseils d’entreprise et des Comités pour la prévention et la protection au travail. Dans ce contexte, dans les entreprises de plus de 50 personnes, chaque candidat potentiel soigne son image et affine sa stratégie tandis que la direction pourrait être tentée de faire pression sur ceux qui pourraient lui mettre des bâtons dans les roues.

Enfin, le spectre d’une délocalisation de GSK Belgique vers l’Est ne semble pas du tout d’actualité. S’il est évoqué depuis des années, il est à chaque fois balayé d’un revers de la main par le groupe. "Mais à l’horizon 2030 ou 2040, rien n’est impossible", nous confie un permanent. "En dépit d’investissements importants à Wavre et à Rixensart, ces dix dernières années, un groupe qui emploie plus de 100.000 collaborateurs dans le monde peut toujours songer à délocaliser si ses impératifs économiques l’exigent". En attendant, carpe diem !