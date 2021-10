Inondations : un premier restaurant rouvre sur les quais verviétois

Trois mois après leurs débordements, la vie reprend progressivement le long des cours d’eau. À Verviers, comme ailleurs, les rénovations avancent.

Depuis les inondations, l'Épée Gourmande est le tout premier restaurant à rouvrir sur les quais verviétois. Léo et Merjim Zekolli sont les premiers à sortir la tête de l’eau. Et les deux frères sont ravis de pouvoir à nouveau accueillir des clients depuis deux semaines.

"Les gens sont surpris qu’on rouvre en 2 mois et demi parce que c’est vrai qu’on a eu 1,6 mètres d’eau à l’intérieur. Tout a été inondé dans nos cuisines", se souvient un des deux frères. Et d’ajouter : "Arriver à un résultat comme maintenant, cela surprend. On a essayé de tenir avec nos réserves, parce qu’on avait mis un peu de côté, en se disant que le lendemain serait un jour meilleur. Et, franchement, nous sommes contents du résultat".

Une pensée pour leurs confrères

Et son frère d’enchérir : "Sincèrement, on continue comme avant. On espère juste que ce sera oublié et que nos voisins pourront revenir. La rue Jules Cerexhe est une chouette rue avec 11 restaurants. Il y a du choix et le monde attire le monde. On sera donc contents qu’eux aussi reviennent".

Le restaurant voisin "Dylem'J" devrait rouvrir ses portes au mois de novembre et permettre à la rue Jules Cerexhe de retrouver encore un peu plus de son animation.

"On espère juste que la rue ne va pas s’éteindre à cause des inondations. C’est notre souhait", concluent-ils.

Le Covid Safe Ticket, un cheveu dans la soupe ?

Interrogés sur l’utilisation obligatoire du Covid Safe Ticket (CST) dans le secteur de l'horeca dès le mois prochain, les deux frères affirment que cela aura un impact sur leurs activités.

"Quand on discute avec les clients, il y a quand même la majorité qui n’est pas vaccinée. Ils ont des craintes et se demandent ce qu’ils vont faire. En tout cas, l’impact, on va le subir. Ces clients qui devaient venir manger et qui viennent jusqu’à maintenant, malheureusement, ne viendront pas à cause de cela".