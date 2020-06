Inondations sur l'E19 et une dizaine d'interventions des pompiers brabançons

Les pompiers brabançons wallons ont été appelés à intervenir une dizaine de fois, mercredi après-midi, en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la province, a-t-on appris auprès de leur zone de secours.

D'importantes quantités d'eau se sont déversées sur le territoire brabançon, dès mercredi peu après 13h00. Des avaloirs ont été obstrués en plusieurs endroits, provoquant plusieurs inondations de chaussées. Des bandes de circulation se sont notamment trouvées sous eau sur l'autoroute E19 à Braine-le-Château et à Wauthier-Braine. Les secouristes ont aussi fait appel aux équipes de voirie des administrations communales de Nivelles et de La Hulpe pour le débouchage d'égouts et le nettoyage de routes.