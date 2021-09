Inondations: les PME ont souffert, les dégâts sont parfois colossaux mais "on veut retravailler !"

C'est une conséquence des inondations : des centaines d'employeurs ont dû mettre leurs travailleurs en chômage temporaire. Rien qu'à Verviers, 1700 travailleurs sont concernés.

Ça a été le cas notamment au garage Toyota Vanderheyden, où 40 voitures ont pris l'eau et sont désormais invendables. L'outillage et les bureaux ont également souffert. Pourtant, l'entreprise compte bien rouvrir au même endroit.

"Le personnel a, dans son entièreté, continué à travailler, explique Sébastien Piron, administrateur. Il a été mis au chômage pendant quelques jours, le temps de se retourner ; mais on a la chance d’avoir plusieurs points de vente (…) Aujourd’hui, le personnel de Verviers est délocalisé sur Melen - Soumagne. Nous n’abandonnerons pas le site de Verviers. Nous continuerons à travailler au même endroit et on compte bien faire en sorte que cela fonctionne comme avant, dès que possible."

Plus rien ne fonctionne

Autre exemple, dans le même secteur : la carrosserie Jean Bottelberghe, où là, malheureusement, l’activité n’a pas encore repris. L’atelier ayant été totalement inondé.

"Je n’avais plus aucun outil, se désole le patron. Pour le moment, je nettoie toujours mais je veux recommencer à travailler ! (…) Ici, on vient de vider la cabine de sablage. On a dû évacuer 20 tonnes de sable car il avait été pris dans l’eau. A terre, là-bas, dans la cabine de peinture, ce sont toutes nos machines cassées et qu’il faut remplacer. Plus rien ne fonctionne…"

Et puis, il y a aussi le travail perdu, et les pincements au cœur. "Là derrière, vous voyez une très belle vieille voiture. C’est une Plymouth des années 50. Elle était prête à peindre mais aujourd’hui, je dois recommencer tout le travail de préparation. Il faudra aussi refaire le moteur. Cela prendra quasiment un an à tout réparer sur cette voiture. Et ce sera évidemment pour ma pomme !"

Aux côtés de Jean, on aperçoit une dame qui s’affaire dans l’atelier. Elle nettoie des pièces. Des centaines de pièces. "Des vis platinées, des rotors… tout était rempli d’eau ! J’ai pris pièce par pièce, j’ai nettoyé, j’ai essuyé, je les ai trempées dans l’huile pour éviter qu’elles ne rouillent…"

Un travail titanesque. Avant de reprendre ses activités, cette PME va encore devoir s’armer de patience et faire preuve d’abnégation. Mais on se dit que le bout du tunnel, ils vont y arriver. Leur discours en tout cas est résolument optimiste : "Oui, je compte bien retravailler ! C’est une certitude. On espère que d’ici la fin du mois, on pourra tout redémarrer."