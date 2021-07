Inondations : les entreprises de dépollution des hydrocarbures croulent sous les appels

En 10 jours, l’entreprise Urgence Dépollution Hydrocarbures a reçu plus de 2000 appels. Impossible pour son gérant Kevin Hernoux, de répondre à toutes les demandes. "Normalement les bureaux sont fermés. On a fait revenir le personnel pour les demandes urgentes : soit les citernes sont remplies d’eau donc les gens n’ont plus de chauffage ni d’eau chaude ou alors, plus catastrophique, ce sont les citernes renversées. Dans ce cas-là, on vient pomper les hydrocarbures qui surnagent ou on vide les citernes puis on sécurise les sites et on rend les maisons habitables en mettant des extracteurs d’air pour évacuer les mauvaises odeurs."