Inondations : le gouvernement wallon et les assureurs se sont accordés sur l’indemnisation des sinistrés

Les négociations entre le Gouvernement wallon et Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances ont abouti à un accord. Après les importantes inondations survenues entre le 14 et le 16 juillet dernier, il s’agissait de trouver le moyen d’indemniser les personnes qui ont souscrit une assurance incendie étendue à d’autres dégâts comme les inondations. Avec le système en place jusqu’à présent, l’intervention des assureurs aurait été limitée à 320 millions d’euros pour l’ensemble des dégâts assurés. L’accord survenu entre Assuralia et le Gouvernement wallon prévoit que les assureurs feront un effort financier supplémentaire. Le Gouvernement wallon, lui, paiera le surplus des indemnisations via le Fonds des Calamités.